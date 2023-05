Grundsteinlegung für Großsporthalle

Plauen.

Nachdem im Mai vorigen Jahres der erste Spatenstich stattfand, gehen Arbeiten an der künftig größten Sporthalle Südwestsachsens - der neuen Dreifeldturnhalle am Lessing-Gymnasium Plauen - nun in die nächste Phase. Am Montag folgt die Grundsteinlegung für den innovativen und nachhaltigen Bau der Multifunktionshalle für den Schul- und Vereinssport, die für 2000 Zuschauer ausgelegt und für überregionale Wettkämpfe geeignet ist. Rund 16 Millionen Euro Steuermittel investieren Stadt, Bund und Land in den Bau. (bju)