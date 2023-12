Gummistiefel als Bauernprotest in Treuen

An Treuener Verkehrs- und Ortsschildern hängen Gummistiefel. Das ist eine Aktion der Bauern. Worauf der Protest aufmerksam machen soll.

Treuen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit Landwirte haben an mindestens zwei Ortsschildern in Treuen Gummistiefel aufgehängt: ein paar kleine für Kinder und ein paar große für Erwachsene. In den sozialen Netzwerken macht diese friedliche Form des Protestes bereits die Runde.