Hier geht die Post ab: Hunderte Partyfans begrüßen in Auerbach das neue Jahr

Bis weit nach Mitternacht lief die Fete im Göltzschtal.

Mitreißende Live-Musik, ein tolles Feuerwerk und köstliche Cocktails: Die Auerbacher haben in der Schloss-Arena ausgiebig ins neue Jahr gefeiert. Die Göltzschtal-Party knüpfte nahtlos an den Erfolg des vergangenen Jahres an. Rund 800 Gäste begrüßten das neue Jahr gemeinsam mit der Partyband Simultan. Die Stimmung war hervorragend und die...