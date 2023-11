Hobby- und Kunsthandwerkermarkt steigt in Auerbach

Am Samstag werden in der Göltzschtalgalerie Unikate zu den Themen Winter und Weihnachten angeboten.

Die Winter- und Weihnachtsauflage des Hobby- und Kunsthandwerkermarktes Einzig-Artig steigt am Samstag, den 11. November, in der Göltzschtalgalerie Auerbach. Die Nicolaikirche öffnet von 10 bis 16 Uhr. An dem Tag erhalten Hersteller außergewöhnlicher Dekorations- und Gebrauchsgüter im Bereich Unikat und Kleinserien ein Podium. Zum Angebot...