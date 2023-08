In Falkenstein wird die Schloss- zur Weinstraße gemacht

Für das Sommerkino am vorigen Samstag gab es mit dem Güterschuppen am Bahnhof Falkenstein noch eine Schlechtwetter-Variante. Fürs Weinfest am kommenden Sonntag ist das nicht der Fall: Dann wird ab 16 Uhr zur 23. Auflage das Weinfestes in den oberen Teil der Falkensteiner Schlossstraße eingeladen. Veranstalter ist das Team vom Tee- und Weinhaus...