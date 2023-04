Infos rund um das Thema Rente

Auerbach.

Ein Informationsnachmittag rund um das Thema Rente findet am Mittwoch in der Beratungsstelle Auerbach der Verbraucherberatung, Plauensche Straße 7, statt. Ab 15 Uhr berät eine Rentenberaterin über das neue Rentenrecht sowie über den Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. (lh)