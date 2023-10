Jazzband setzt Schlusspunkt bei „Dixieland in Grünbach“

Elb Meadow Ramblers sind am Sonntag in der Grünbacher Turnhalle aufgetreten. Das Konzert war gut besucht.

Die dritte und abschließende Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum von „Dixieland in Grünbach“ fand vergangenen Sonntag in der Turnhalle statt. Dabei trat die Jazzband Elb Meadow Rambler“ auf. Das Konzert dauerte wie gewohnt etwa zwei Stunden. Die Veranstaltung lockte ein begeistertes Publikum in ein nahezu ausverkauftes Haus. Die Fans...