Jugendliche eröffnen Pop-up-Store in Auerbach: Was gibt es hier zu kaufen?

Kinder und Jugendliche aus Auerbach erobern für die nächsten Wochen die Geschäftswelt mit einem eigenen Pop-up-Store. Welches Gebäck sie verkaufen und was ihnen an der Arbeit Spaß macht.

Noch wird in einem Geschäftsraum in der Auerbacher Innenstadt fleißig gewerkelt, geplant und dekoriert, schließlich bleiben nur wenige Tage, bis alles fertig sein muss. Denn schon ab Mitte nächster Woche eröffnet in der Nicolaipassage ein sogenannter Pop-up-Store. Das ist ein Einkaufsgeschäft, das nur für kurze Zeit in leerstehenden...