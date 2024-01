Jugendweihe-Messe im Vogtland: Welches Kleid ist das richtige für mich?

Die Jugendweihe erfreut sich im Vogtland großer Beliebtheit. Warum das noch immer so ist und was Eltern und Kinder beim Kauf der Kleider und Anzüge beachten sollten.

„Sachsen ist das Bundesland, in dem die meisten jungen Leute Jugendweihe feiern“, sagt Jens Weimann, Regionalkoordinator des Sächsischen Verbands für Jugendarbeit und Jugendweihe. Diesen Eindruck konnte man am Samstag in Reichenbach durchaus bekommen, wo Hunderte Eltern mit ihren Kindern die Jugendweihemesse im Neuberinhaus besuchten. Laut...