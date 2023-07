Kinder toben auf neuem Spielplatz in Auerbach

Der frisch sanierte Spielplatz an der Fasanenstraße in Auerbach ist jetzt an die Kinder übergeben worden. Ein Reck für die Großen, eine Miniwippe für die Kleinen - für alle ist etwas dabei.

