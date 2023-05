Kindertagsfest steigt im Hofaupark

Auerbach.

Das Kinderfest der Stadt Auerbach steigt in diesem Jahr wieder im Hofaupark. Zum Kindertag am Donnerstag können die Mädchen und Jungen von 15.30 bis 18 Uhr an den Aktionsständen der Auerbacher Kindergärten und Horte viel erleben. Das Angebot reicht laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Bobbycar-Rennen, Kinderschminken und Bowling über eine Hüpfburg bis zu Bewegungsspielen. Die Kinder können sich im Kistenlauf probieren, Beutel bemalen und selbstgemachtes Stockbrot naschen. Außerdem soll es in diesem Jahr ein Entenrennen geben, bei dem viele Quietschenten in der Göltzsch um die Wette schwimmen. Die Besitzer der schnellsten drei Enten erhalten eine Überraschung. Die Enten werden gestellt, es müssen keine mitgebracht werden, die Anmeldung erfolgt im Park ab 16 Uhr. Mit dabei sind beim Fest außerdem das Café im Hofaupark, das Jugendhaus City Treff, die Jugendfeuerwehr der Stadt sowie der Energieversorger Envia M, der die Veranstaltung unterstützt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird es auf der Auerbacher Homepage kurzfristig abgesagt. (lh)www.stadt-auerbach.de