Koimaler öffnet in Auerbach sein Atelier

Der Künstler freut sich am Sonntag auf interessante Gespräche mit Kunstinteressierten.

(Auerbach) Zu einem Offenen Atelier lädt am Sonntag Uwe Reinert nach Auerbach an die Falkensteiner Straße 2 bis 4 ein. Geöffnet ist von 11 bis 19 Uhr. Der auch als Koimaler bekannte Künstler freut sich auf Gespräche mit Interessierten, denen er seine Kunstwerke präsentieren kann. Ursprünglich finden in Sachsen die Offenen Ateliers zu...