Konzerte, Ausstellung, Film: Ein Festival feiert die Provinz

"Progressive Provinz" heißt es am Wochenende 6./7. Mai in Eubabrunn. Was hinter diesem Begriff steckt, wer die Macher sind und auf was sich Gäste freuen können.

Die Idee war von Anfang an da. Als René Eckert die Villa Sommerfrische in Eubabrunn im vergangenen Jahr als sein Haus in Besitz nahm, hatte er eine Vision direkt vor Augen: Hier in Eubabrunn sollte man etwas zusammen machen! Und zwar mit denen, die auch hier sind: Die Naturschutzstation Riedelhof, für die künstlerische und musische... Die Idee war von Anfang an da. Als René Eckert die Villa Sommerfrische in Eubabrunn im vergangenen Jahr als sein Haus in Besitz nahm, hatte er eine Vision direkt vor Augen: Hier in Eubabrunn sollte man etwas zusammen machen! Und zwar mit denen, die auch hier sind: Die Naturschutzstation Riedelhof, für die künstlerische und musische...