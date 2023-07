Landgericht weist Berufung zurück: Urteil gegen Kabeldiebe von Falkenstein hat Bestand

Weil sie im Juni 2021 aus dem Vogtländischen Kabelwerk an der Dorfstädter Straße in Falkenstein 25 Kabeltrommeln mit Kupferdraht im Wert von 30.000 Euro gestohlen hatten, mussten sich Marin F. und Andrei C. vorigen Herbst wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Vom Amtsgericht Zwickau waren die...