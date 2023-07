Lengenfeld: Betrunkener Autofahrer lässt Fahrzeug auf Kreuzung stehen

Ein betrunkener Autofahrer hat sein Fahrzeug am Donnerstagnachmittag auf einer Kreuzung in Lengenfeld stehen lassen. Das meldet die Polizei am Freitag. Der 66-Jährige war demnach mit seinem Subaru auf der Augustusstraße in Richtung Poststraße unterwegs. An der Einmündung zur Poststraße ließ er seinen Pkw stehen und verließ den Ort zu Fuß....