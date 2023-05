Lesecafé öffnet und Autorenlesung

Auerbach.

Ein Lesecafé öffnet am Mittwoch in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach. Bestückt wird es mit einer kleinen Auswahl von Büchern mit unterhaltsamen literarischen Kurzformen wie Fabeln, Novellen, Aphorismen aus dem Fundus der Vogtländischen Literaturgesellschaft Julius Mosen. In der Leseecke im Foyer können Lesefreunde ab dem Tag und bis zum 24. Juni zu den Öffnungszeiten der Galerie bei einer Tasse Kaffee Schmökern und Fachsimpeln. Am Freitag liest in der Galerie der in Leipzig geborene und heute in Landshut lebende Schriftsteller Titus Müller aus seinem neuen Buch "Der letzte Auftrag". Einlass ist ab 19, Beginn ab 19.30 Uhr. In dem Roman geht es um das Jahr 1989 in der DDR. Eine Rolle spielen dabei eine ehemalige Spionin und deren Tochter, Wladimir Putin sowie eine KGB-Geheimoperation. (lh)