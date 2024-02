Major Tom lässt grüßen: Dieser kultige Sound erklingt im Planetarium Rodewisch

Sternwartenleiter Olaf Graf tüftelt an einer visuell-akustischen Show, in der Weltraum-Songs der 1980er-Jahre die Stars sind. Vorbild ist die eingekaufte Pink-Floyd-Show, die bombastisch in Rodewisch lief und neue Besucher anlockte. Bis Juni ist „Dark Side of the Moon“ noch im Programm. Bild: David Rötzschke