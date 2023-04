Monsterroller und Jumpline

Die Bikewelt Schöneck startet am Wochenende in die Sommersaison. Die Radstrecken wurden weitestgehend von Mitarbeitern der Schönecker Dienstleistungs- und Tourismus GmbH (DLT) in Schuss gebracht. Nur die Flow-Trail-Strecke werde noch präpariert, sodass sie eventuell erst nach dem Saisonstart genutzt werden kann. Im Lauf der Saison soll zudem eine...