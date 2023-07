Mutmaßlicher Brandstifter ermittelt: schneller Erfolg für Auerbacher Polizei

In der Nacht zum Dienstag gingen mehrere Mülltonnen in der Auerbacher Innenstadt in Flammen auf. Die Feuerwehr hatte die Sache schnell im Griff. Die Polizei auch.

Brennende Mülltonnen haben in der Nacht zu Dienstag die Auerbacher Feuerwehr in Atem gehalten. Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr zum Schützenplatz gerufen, wo zwei Müllbehälter in Flammen standen.