Nach über einem Jahr Leerstand: Impfzentrum in Eich wird zum Resteposten-Markt

Der letzte Pieks gegen Corona wurde im Dezember 2022 dort gegeben. Seitdem steht die an der Umgehungsstraße zwischen Treuen und Rodewisch liegende Immobilie leer. Nun gibt es einen neuen Mieter.

Johannes Flechsig ist in Hochstimmung. Lachend schwingt er in der Hand eine Broschüre, auf der steht „Wir sind besonders vielfältig“. So wirbt die Thomas Philipps GmbH für sich, die ab Frühjahr 2024 mit einer Filiale in den ehemaligen Spektrum-Supermarkt in Eich einziehen wird. Das Geschäftsmodell des deutschlandweit mit Filialen...