Nach Zeugenhinweis: Betrunkener Autofahrer in Auerbach gestoppt

Der Pkw war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Beamte des Polizeireviers Auerbach haben am Freitagabend gegen 23 Uhr einen 56-jährigen Dacia-Fahrer auf der Falkensteiner Straße in Auerbach einer Kontrolle unterzogen. Zuvor wurde den Polizeibeamten die unsichere Fahrweise des Pkw durch den Hinweis eines Zeugen gemeldet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.