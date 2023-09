Nacht für Bluesrockfans bricht in Auerbach an

Die Bands Maamuut und Paisley Petroleum treten zum Jazz- und Bluesherbst in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche auf.

Die Musikgruppen Maamuut und Paisley Petroleum treten am Samstag, 30. September, zum Auerbacher Jazz- und Bluesherbst auf. Das Programm beginnt 20.05 Uhr in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche. Das hat Romy Hartwig von der Vogtland-Kultur-GmbH mitgeteilt. Die Veranstaltung kommt zustande in Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Auerbach. Das Trio...