Naturyoga jetzt in Oberlauterbach im Programm

Naturschutzzentrum bietet Kursus jenseits des Alltags an.

Ein Kursus in Naturyoga wird im Natur- und Umweltzentrum (NUZ) in Oberlauterbach angeboten. Montags, 16., 23. und am 30. Oktober, jeweils 15 bis 16.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr, findet das Angebot statt, so das NUZ. Der Kurs ist für Menschen gedacht, die sich Zeit für sich nehmen möchten, um vom Alltag abzuschalten. Er sei für alle geeignet, ob...