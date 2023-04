Neuer Ärger für Landwirte: Erneut Milchautomat im Vogtland aufgebrochen

Die Einbruchsserie im Vogtland in Milchautomaten reißt nicht ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Steinberg. Erneut haben der Polizei bislang unbekannte Täter einen Milchverkaufsautomat im Vogtland aufgebrochen. Eine Serie beschäftigt die Polizei schon eine Weile. Auch im Erzgebirge knackten Diebe in diesem Monat schon solche Tankstellen für Frischmilch auf, um an Bargeld heranzukommen. Die Polizei prüft nun, ob die Einbrüche in Verbindung stehen oder es nun Nachahmer gibt. Die erbeuteten Beträge sind meist vergleichsweise gering, der Schaden für betroffene Landwirte und der Ärger größer.

Diesmal soll sich die Tat nach Angabe der Polizei bereits in der Nacht zu Dienstag zugetragen haben. Die Beamten veröffentlichten den Fall aber erst Mittwochmorgen, da das Revier Auerbach-Klingenthal nun Zeugen sucht. Die Täter hatten es nach Angabe der Polizei auch diesmal auf das Bargeld im Milchverkaufsautomaten abgesehen. Der Automat, der an der Werkstraße im Steinberger Ortsteil Wildenau aufgestellt ist, wurde gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden wird auf 170 Euro geschätzt. Die Beute war nur ein zweistelliger Betrag, gibt die Polizei an. (nij)