Neuer Zoff in Oberlosa: Stadt zieht die Reißleine

Überraschung im Vorfeld der Stadtratssitzung am 2. Mai in der Plauener Festhalle: Die umfangreiche Abwägung für das geplante "Automobil- und Dienstleistungszentrum Müller" steht nicht mehr auf der Tagesordnung. Noch im Bauausschuss am 17. April hatte Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) neue Bedenken klein geredet, die...