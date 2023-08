Nicht nur in Auerbach oben: Warum das Restaurant Renoir seit 30 Jahren für Raffinesse steht

Eberhard Baldaufs Bilder sind geblieben, geben dem Renoir auch nach 30 Jahren die spezielle Note. "Das soll auch so bleiben", versichert André Baldauf, der das Restaurant 2010 nach Wanderjahren in der Gastronomie übernahm und schrittweise modernisierte. "Demnächst kommt neue Bestuhlung", kündigt der Gastgeber für den Herbst an. Nach den Betriebsferien wird dann auch das Jubiläum begangen: Etwa mit Weinabenden, auf denen der Sommelier Baldauf sein Wissen über Wein zusammen mit Winzern weitergibt. "Wer nicht so lange warten will, kann schon jetzt einen Riesling von der Mosel probieren, dessen Jubiläumsabfüllung vom Winzer Martin Conrad stammt", lädt Baldauf ein.

Gastronomie-Führer attestieren hohe Qualität

Nicht nur, weil zu den Weinabenden ein besonderes Menü kreiert wird, darf hier der Hinweis auf das zweite Jubiläum im Renoir nicht fehlen: Seit zehn Jahren ist Ulf König der Küchenchef, damit Nachfolger von Andrés Vater Eberhard. "Ein Glücksfall" sind sich Gastgeber und Küchenchef einig. Auch darin, in Schnarrtanne gemeinsam ihr Konzept einer modernen, kreativen und saisonalen Küche verwirklichen zu können. Wo das möglich ist, auch mit Produkten regionaler Erzeuger. "Die Eier - und davon brauchen wir für Nudeln, Mayonnaisen, Desserts viele - kommen vom Bauernhof Gruschwitz in Rützengrün", nennt Baldauf ein Beispiel.

Ihren Anspruch formulieren André Baldauf und Ulf König nicht nur, sie setzen ihn mit im kleinen Team auch um, wie die Aufnahme des Restaurants in diverse Gastronomieführer belegt. Beispielsweise den "Bib Gourmand" von Michelin, der dem Renoir ein exzellentes Preis-Leistungs-Niveau attestiert.