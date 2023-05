Ortschaftsräte tagen am Montag

Rebesgrün/Reumtengrün.

Die Ortschaftsräte Rebesgrün (18 Uhr im Rathaus) und Reumtengrün (18.30 Uhr in der Sportlerklause) tagen am Montag. In Rebesgrün wird über das weitere Vorgehen beim Nutzungskonzept für die Turnhalle beraten. In Reumtengrün geht es um die Beantwortung von Fragen zu verkehrsrechtlichen Angelegenheiten an der Hauptstraße. (lh)