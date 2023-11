Paulus-Oratorium vereint in Auerbachs Laurentiuskirche etwa 100 Sängerinnen und Sänger

Bei dem Projekt treten der Evangelische Singkreis Plauen und der Auerbacher Kammerchor sowie verschiedene Solisten auf.

Das Paulus-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy erklingt am Sonntag, den 12. November, in der St.-Laurentiuskirche in Auerbach. Unter Leitung der Kantoren Susanne Häussler und Ulrich Meier vereinen sich der Evangelische Singkreis Plauen und der Auerbacher Kammerchor zu einem Ensemble mit etwa 100 Sängerinnen und Sängern. Das Projekt hat...