Platz acht für Konfi-Fußballer

Auerbach.

Das Jugendteam vom Christus-Kirchspiel Vogtland holte am Donnerstag beim Konficup in Köln Platz acht von zehn teilnehmenden Teams. "Das war ein guter Einstieg und macht Lust auf mehr", so Auerbachs Pfarrerin Dr. Nikola Schmutzler nach dem Spiel. Die zwölf 13- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen wurden von Schmutzler, ihrem Amtskollegen Johannes Kaufmann sowie Gemeindepädagoge Falk Marquardt nach Köln begleitet. Letztere beiden trainierten die Konfirmanden wochenlang für das sportliche Event. Im April holte das vogtländische Team den Landessieg in Sachsen und so die Fahrkarte nach Köln. Nach dem Spiel verfolgten die Konfirmanden das DFB-Finale der Frauen. Am Freitag ging es aus dem Rheinland zurück. (cze)