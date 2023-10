Projekt „Mobil im ländlichen Raum“: Auerbach erhält 5000 Euro

Die Verwaltung hatte umgesetzte Projekte zur Verbesserung der Radinfrasturktur im Stadtgebiet eingereicht.

Ein Projekt der Stadt Auerbach zur Verbesserung der aktiven Mobilität im Bundeswettbewerb „Gemeinsam aktiv. Mobil in ländlichen Räumen“ wurde jetzt mit 5000 Euro ausgezeichnet. Dabei ging es darum, mehr Spaß am Radfahren zu wecken und die umweltfreundliche Mobilität in der Kommune zu stärken. Zudem geht es um den erhalt eines...