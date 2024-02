Rat gesucht: Professor erklärt in Ellefeld, wie Kommunalpolitik funktioniert

Für die diesjährigen Kommunalwahlen werden vielerorts noch Kandidaten gesucht. Ein Seminar soll Interessierten die nötigen Informationen liefern.

Im Juni finden in Sachsen Kommunalwahlen statt. Viele Gemeinden suchen noch Kandidaten, die sich zur Wahl aufstellen lassen. Was man in der Kommunalpolitik beachten sollte, erfahren interessierte Bürger bei einem Seminar am 1. März, 17 Uhr, im Schulungsraum der Feuerwehr in Ellefeld. Bei der vierstündigen Veranstaltung informiert der ehemalige...