Rentnerin nimmt in Rodewisch Moped-Fahrer die Vorfahrt: 15-Jähriger kommt per Helikopter in Klinik

Gerade erst 15, mit dem Moped unterwegs - und schon schwer verletzt. Eine fast 80-jährige Autofahrerin kam dem jungen Mann in die Quere. Der wurde per Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 15-jährigen Mopedfahrer ist es am Freitagnachmittag in Rodewisch an der Kreuzung Auerbacher Straße/Kohlenstraße gekommen. Der junge Mann auf der Simson fuhr von Richtung Auerbach die Auerbacher Straße entlang, als eine 79-Jährige im VW im Gegenverkehr nach links auf die Kohlenstraße abbog.