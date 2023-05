Reumtengrün im Internet nun auch auf Tschechisch

Der Reumtengrüner Internetauftritt ist jetzt zweisprachig. Zur Ortschaftsratssitzung am Montag wurde die tschechische Version offiziell vorgestellt. Damit will der Ort seiner Verbundenheit mit der tschechischen Partnergemeinde Svoboda (Freiheit) am Fuß der Schneekoppe Ausdruck verleihen.