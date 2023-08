Reumtengrün: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 17-Jährige war laut Polizei mit seiner Simson auf einen haltenden Skoda aufgefahren.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Mittwochnachmittag im Auerbacher Ortsteil Reumtengrün ereignet hat, ist ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 17-Jährige kurz nach 15 Uhr mit seiner Simson die Zeppelinstraße in Richtung Ellefeld befahren. An der Kreuzung...