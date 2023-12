Robert-Blum-Straße in Auerbach ist wieder offen

Ein 300 Meter langes Teilstück ist am Montag für den Verkehr freigegeben worden. Warum die Straße repariert werden musste.

Gerade noch rechtzeitig bevor der Winter richtig losgeht ist die Robert-Blum-Straße in Auerbach am Dienstag für den Verkehr freigegeben worden. Seit März war an dem rund 300 Meter langen Teilstück gebaut worden. Es verlief zwischen Post- und Bahnhofstraße. Die Gesamtkosten lagen bei 675.000 Euro. Der Zustand der Fahrbahn hatte sich in den...