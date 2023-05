Rock und Oldies am Wochenende

Dorfstadt.

Ein Festwochenende ist zu Pfingsten in Dorfstadt geplant. Am Samstag, den 27. Mai steigt im Bierzelt eine Tanzparty zu den Oldies, die man nicht vergisst. Ab 19 Uhr legt an dem Abend DJ Mirko Scheiben auf. Am Sonntagabend gibt es an gleicher Stelle Livemusik. Ab 19.30 Uhr spielt die Band Supernova. Einst in den 1970er-Jahren in Falkenstein gegründet, hat die Formation ein Comeback gewagt und steht nun wieder auf der Bühne. Der Liveabend verspricht laut einer Mitteilung der Veranstalter Songs aus längst vergangenen Zeiten und Tagen. (lh)