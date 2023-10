Rodewisch: Anhänger löst sich von Zugfahrzeug und stößt gegen geparktes Auto

Bei dem Unfall am Mittwoch entstand nach Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.

Durch einen Anhänger, der sich von der Anhängerkupplung des fahrenden Zugfahrzeugs gelöst hat, ist bei einem Unfall in Rodewisch hoher Sachschaden entstanden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, war ein 44-Jähriger am Mittwochmorgen mit einem VW, an den der Anhänger befestigt war, auf der Auerbacher...