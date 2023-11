Rodewischer Gymnasiasten musizieren an zwei Tagen

Mit einem Konzert im Doppelpack singen die Schüler des Rodewischer Pestalozzi-Gymnasiums den Advent ein. Aber etwas ist neu.

Das jährliche Weihnachtskonzert des Rodewischer Pestalozzi-Gymnasiums waren immer so gut besucht, dass es dieses am ersten Adventssamstag im Doppelpack gab - und zwar nacheinander am selben Nachmittag. Dieses Jahr ist es anders: Eine Aufführung gibt es bereits am Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr, die zweite am Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr. Ort ist...