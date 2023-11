Saisonstart: Loipen in Grünbach gewalzt und gespurt

Die Langlaufstrecke ist jetzt wochentags an jedem Abend bis 20 Uhr beleuchtet.

In Grünbach können Wintersportler ab sofort in die Langlaufsaison starten. Loipe „gewalzt und gespurt ab unteren Parkplatz-Loipenhaus am 28. November“, ist auf der Internetseite der Gemeinde zu lesen. Die Grundlage dafür bilden 20 Zentimeter Neuschnee. Gleichzeitig ist die Langlaufstrecke jetzt wochentags an jedem Abend beleuchtet. Die...