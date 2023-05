Sanierung der Bergstraße

Grünbach.

Die Bergstraße von Grünbach wird grundhaft saniert. Den Auftrag dafür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an die Firma UTR Umwelt, Tiefbau und Recycling GmbH in Schönbrunn vergeben. 234.003 Euro soll die Maßnahme der Gemeinde kosten, bei der ebenfalls die Gehwege erneuert werden sollen. Von drei Angeboten hatte die Firma das wirtschaftlichste abgegeben. Aus dem Kommunalbudget für Straßenbaumaßnahmen erwartet die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 150.000 Euro. Gleichzeitig wird der Zweckverband Zwav die Trink- und Abwasserleitungen erneuern. Geplant ist, dass die Bauarbeiten im Juni beginnen. Nach der Ausschreibung müssen noch Fristen abgewartet werden und alle an dem Bau Beteiligten müssen sich abstimmen. Vor dem Baubeginn wird es eine Info-Veranstaltung für die Anlieger der Bergstraße geben. (mros)