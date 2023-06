Sattelschlepper berühren sich auf A 72 im Vogtland beim Überholen mehrfach

Eine Unfallflucht gab es am Donnerstag bei einem Überholversuch auf der A 72 bei Treuen in Fahrtrichtung Hof. Gegen 14.20 Uhr setzte ein Mann (50 Jahre) mit seinem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen an, den rechts vor ihm fahrenden Sattelzug einer 33-jährigen Frau zu überholen, berichtet die Polizei. Aufgrund eines Missverständnisses...