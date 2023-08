Schlossmauer Falkenstein: Start zur Sanierung des letzten Abschnitts

Am Fuße des Schlossfelsens Falkenstein haben die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Schlossmauer begonnen. Seit ein paar Tagen ist die Baustelle abgesperrt, der Zugang zu Stadt- und Tierpark vom Stadtzentrum aus ist nur Fußgängern möglich. Das letzte Teilstück, das jetzt in Angriff genommen wurde, umfasst die Schlossmauer vom bereits...