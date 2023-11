Schreck zur Mittagszeit: Angebranntes Essen ruft in Falkenstein Feuerwehr auf Plan

Eine 43-jährige Frau hat ihr Mittagessen auf dem Herd anbrennen lassen. Da konnte nur die Löschtruppe noch helfen. Verletzte gab es nicht.

Rund 50 Feuerwehrleute aus Falkenstein, Oberlauterbach, Schönau, Ellefeld und Grünbach hatten am Freitag gegen 11 Uhr nur ein Ziel: Ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Ferdinand-Lassalle-Straße in Falkenstein. Dort hatte die 43-jährige Mieterin der Wohnung im oberen Stockwerk ihr Essen anbrennen lassen, wie von Einsatzleiter Andreas Heller von...