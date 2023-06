Schreiersgrüner Dorfverein sorgt für Abwechslung

Die Organisatoren diverser Veranstaltungen in der Treuener Ortschaft haben am Wochenende ein Fest in eigener Sache und mit buntem Programm ausgerichtet.

Der Schreiersgrüner Dorfverein kann beides: Feste ausrichten und Feste feiern. Am Wochenende luden die Heimatfreunde zu einem Jubiläum in eigener Sache ein. Denn der Verein ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden.