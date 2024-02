Schüler ermitteln in Auerbach die besten Vorleser

Der Regionalausscheid findet am Samstag in der Kulturfabrik statt.

Der diesjährige Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs findet am Samstag, ab 10 Uhr in der Kulturfabrik Auerbach statt. In der Jury sitzen Cornelia Horn (Buchhandlung), Stefanie Enders (Mitarbeiterin Bibliothek), Bärbel Kleine (ehemals Kreisbibliothek), Heidi Bamberger (Lehrerin im Ruhestand) und Anastasia Schwarze (Lehrerin Parkschule).