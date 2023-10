Schwerer Sturz: Fahrradfahrerin in Auerbach rutscht auf einer Ölspur aus

Die Frau musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwerer Fahrradunfall in Auerbach: Eine 59-Jährige fuhr am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr mit dem Fahrrad die Obere Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofstraße entlang. Als sie bremste, um an einer roten Ampel zu halten, rutschte sie auf einer Ölspur aus und stürzte. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Dienstagmorgen informiert. Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Zur Entfernung der Ölspur wurde eine Spezialfirma beauftragt. Unklar ist, wie es zu der Ölspur kam. Wer Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich im Polizeirevier von Auerbach-Klingenthal zu melden, Telefon 03744 2550. (tb)