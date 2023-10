Seltene Sachsenhühner bei Vereinsschau zu sehen

Der Kleintierzüchterverein Dorfstadt/Rempesgrün präsentiert am Wochenende insgesamt 180 Vögel und Kaninchen.

Der Kleintierzüchterverein Dorfstadt/Rempesgrün führt am Wochenende 7./8. Oktober seine diesjährige Vereinsschau in der Turnhalle Dorfstadt durch. Das hat Joachim Pfenner, 2. Vorsitzender des Vereins, mitgeteilt und lädt alle Freunde der Kleintierzucht zum Besuch ein. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr....