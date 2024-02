Sicherheitsupgrade für Ellefeld: Holzbrücken und Parkweg im Fokus

Ellefelds Wege sollen sicherer und barrierefrei werden. Die Gemeinde plant daher umfangreiche bauliche Maßnahmen. Was sich konkret verändern soll.

Um die Sicherheit und die Barrierefreiheit in der Gemeinde zu erhöhen, geht Ellefeld weitere bauliche Veränderungen an. Im Fokus der jetzigen Maßnahme stehen die rund 25 Jahre alten Holzbrücken über die Weiße Göltzsch sowie der obere Eingang zum Ellefelder Park. Dafür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Leistungen an...