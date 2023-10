Sonderschau in Heimatstube Werde widmet sich dem Thema Kindergarten

Die Ausstellung kann am Wochenende besucht werden.

Aus aktuellem Anlass ist am Wochenende in der Heimatstube die Sonderausstellung „40 Jahre Kindergarten Werda“ zu sehen. Wurde doch vor kurzem in dem Ort mit dem Umzug der Kita von Kottengrün in das umgebaute Werdaer Kindergarten-Gebäude ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zudem gibt es am Wochenende in der Heimatstube Kaffee und Kuchen. Knapp...