Spendenaktion für Ellefelder Krebspatientin läuft an

Fast drei Jahre hat Sandra Wende das Bad ihrer Ellefelder Wohnung nicht nutzen können. Eine schwere Krebserkrankung und weitgehende Immobilität macht ihr das unmöglich. Nun wil die Diakonie helfen.

Mit dem Rollstuhl ins Bad? Geht nicht. Auch das Gehbänkchen ist an der Stelle keine Hilfe. Seit fast drei Jahren kann Sandra Wende Toilette und Dusche ihrer Vierzimmer-Wohnung nicht nutzen. Damals erkrankte die Ellefelderin an einem Knochentumor am rechten Becken. Es folgten insgesamt 16 Vollnarkose-Operationen, weil sich die künstliche Hüfte...